"Jamais de la vie": Tony Parker annonce que son équipe ne disputera pas les matchs de Coupe d'Europe en Russie

L'Asvel Lyon-Villeurbanne n'ira pas jouer en Russie contre le Zenit Saint-Petersbourg, le 1er mars, et Unics Kazan, le 3 mars en Euroligue de basket-ball a annoncé jeudi son président, Tony Parker.

"J'ai déjà parlé avec l'équipe avant le match contre Alba Berlin et je leur ai dit que nous n'irons pas en Russie", a déclaré Parker devant les médias après la rencontre perdue par l'équipe rhodanienne (82-80). "Avec nos valeurs, celles du club et les miennes, jamais de la vie nous n'irons en Russie la semaine prochaine. Après nous avons une réunion avec l'Euroligue, nous verrons ce que l'on nous dira mais en tant que club, Asvel, nous n'irons pas en Russie. Nous sommes en 2022 et on ne peut pas accepter des choses comme cela", a-t-il ajouté.