Cristiano Ronaldo annonce quand il pense prendre sa retraite: "Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années à jouer"

Cristiano Ronaldo règne sur la planète football depuis plus d'une décennie en compagnie de Lionel Messi. Les deux joueurs les plus prolifiques en buts de l'histoire de leur sport connaissent chacun une baisse de régime cette saison par rapport à leurs standards habituels : Ronaldo n'a marqué 'que' 9 buts en 22 matchs de Premier League (et 6 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, ça c'est plus habituel) tendis que Messi a inscrit 2 buts en 15 matchs de Ligue 1 (et 5 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, ça aussi c'est plus habituel).

Leur immense carrière ne change rien au fait que les deux légendes du foot restent des humains qui prennent de l'âge comme les autres. À 37 ans pour Ronaldo contre 35 pour Messi, le Portugais est peut-être plus proche de la fin de sa carrière que l'Argentin. Mais rien n'est moins sûr.

Dans une interview donnée au médie Dazn, Ronaldo ne cache pas son envie de continuer de jouer encore quelques années. "C'est difficile de dire que je n'en veux pas plus, parce que si je suis dans un club qui me donne l'opportunité de gagner plus de choses, pourquoi pas ?", déclare le quintuple Ballon d'Or.

Pas de retraite prévue avant 4 ans

Alors qu'à son âge de nombreux footballeurs ont déjà raccroché les crampons, le Portugais pense jouer au delà de ses 40 ans. "Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années à jouer, quatre ou cinq de plus, nous verrons, et je veux gagner plus de choses."

Modèle de volonté, de travail et de rigueur, Cristiano Ronaldo a toujours pris religieusement soin de son corps et cela paie puisqu'il continue d'enfiler les buts. "Je suis très satisfait de ma forme, je marque toujours des buts, j'aide à la fois dans l'équipe nationale et à Manchester United et c'est pourquoi je veux continuer comme ça."

Si jamais Ronaldo venait à jouer encore 5 ans, il pourrait participer à trois tournois internationaux : la Coupe du monde au Qatar, l'Euro 2016 en Allemagne et la Coupe du monde 2028 organisée par le Canada, les USA et le Mexique.

Mais pour participer à l'aventure qatarie, Ronaldo et ses compatriotes devront réussir à sortir des qualifications. Le Portugal affrontera la Turquie le 22 mars puis le vainqueur du match entre l'Italie et la Macédoine du Nord le 29 mars.