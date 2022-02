Coupe du monde d'escrime - Stef De Greef dans le tableau final au Caire

(Belga) Stef De Greef s'est qualifié pour le tableau final de la manche de Coupe du monde d'escrime au fleuret du Caire, vendredi, en Égypte.

De Greef, 24 ans, 165e mondial, s'extrayait de la phase de poules avec cinq victoires et une seule défaite. Ce qui lui permettait de sauter un tour préliminaire et d'entrer au deuxième tour du tableau qualificatif, où il battait le Néerlandais Elisha Yuno (FIE 93) 15-8, validant son ticket pour le tableau final. Samedi (9h20), il affrontera le Sud-Coréen Ha Taegyu (FIE 45) au premier tour du tableau principal. Les deux autres Belges engagés au Caire ont été éliminés dans les tours préliminaires. Avec également un bilan de cinq victoires pour une défaite en poules, Stef Van Campenhout (FIE 168), 23 ans, était lui aussi exempté de premier tour préliminaire. Mais le second tour, face à l'Italien Filippo Macchi (FIE 125), victorieux 15-10, lui était fatal. Après deux défaites en six matchs de groupes, Lucas Mottiat (FIE 260), 22 ans, était éliminé (15-5) dès le premier tour préliminaire par l'Américain Brandon Li (FIE 252). (Belga)