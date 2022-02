Euroligue: Monaco domine Fenerbahçe et retrouve le Top 8

Monaco, qui a compté 28 points d'avance, a battu de belle manière Fenerbahçe (92-78), vendredi soir dans sa salle Gaston-Médecin lors de la 27e journée de l'Euroligue, et effectue son retour dans le Top 8 de la compétition.

Avec 14 victoires et 13 défaites, l'ASM est septième, position qualificative pour les play-offs.

Cette belle victoire permet également aux joueurs de la "Roca Team" de garder à distance un adversaire direct, qu'elle devance au goal-average particulier.

Si, par l'intermédiaire des arbitres, l'Euroligue a fait passer un message clair concernant l'invasion russe en Ukraine ("Mettez fin à la guerre", en anglais) avant la rencontre, la composition de la tribune d'honneur était également symbolique.

Pour la première fois lors d'une rencontre de l'équipe de Monaco, le Prince Albert était accompagné de ses jeunes enfants, Gabriella et Jacques. Aux côtés de ce dernier : Aleksej Fedoricsev, le nouveau président russe du club, et l'Ukrainien Sergeï Dyadechko, actuel vice-président et ancien président du club.

Sous l'impulsion d'un Alpha Diallo de gala (24 points, six rebonds) et d'un Mike James très collectif (dix pts, quatre rbds, quatre passes), les Monégasques ont offert un deuxième quart-temps de haut vol, remporté 36-13, avec une défense de fer.

Les hommes de Sasa Obradovic ont infligé un 16-0 aux Turcs, passant d'un +5 (35-30) à +21 (51-30).

Mais contrairement à leurs dernières sorties contre Kazan et Kaunas, ils ont continué à garder leur concentration. A la pause, l'avance monégasque était de 22 unités (55-33). Elle a grimpé à 28 en début de deuxième période (61-33, 22e).

Malgré le retour aux manettes de sa star française, Nando De Colo (19 pts, deux passes), victime d'une fracture à une main fin décembre, et malgré les tirs primés de Marko Guduric (18 pts), le "Fener" n'est jamais parvenu à rattraper son retard.

Et Monaco, qui se déplacera le 3 mars prochain à Barcelone, chez le leader de la compétition, a géré son avance pour terminer à +14. Le tout contre un grand d'Europe.