Tour des Emirats arabes unis - Jarrad Drizners , victime d'un traumatisme abdominal, va se faire opérer

(Belga) Jarrad Drizners, le coureur australien de l'équipe Lotto Soudal, souffre d'un traumatisme abdominal après une chute subie vendredi lors de la 6e étape du Tour des Émirats arabes unis (WorldTour). Son équipe belge a annoncé vendredi qu'il allait devoir se faire opérer.

Impliqué dans une chute avant la ligne d'arrivée, Drizners a d'abord été emmené à l'hôpital. Les examens réalisés ont démontré qu'une opération était nécessaire. "Son état est stable, il est conscient et capable de parler", a écrit Lotto Soudal, précisant qu'un médecin de l'équipe et de la course étaient présents sur place. (Belga)