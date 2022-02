Circuit Het Nieuwsblad - Greg Van Avermaet : "Je n'ai pas d'attentes très élevées ici"

(Belga) Tout comme Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet pourrait accrocher pour la troisième fois à son palmarès le Circuit Het Nieuwsblad, première classique belge de la saison. Le Waaslandien s'est déjà imposé en 2016 et en 2017. En cas de victoire samedi, il rejoindrait Ernest Sterckx, Joseph Bruyère et Peter Van Petegem.

Avant cette course, l'ancien champion olympique était présent à l'Étoile de Bessèges et le Tour d'Andalousie. Sur l'épreuve française, Van Avermaet s'était classé neuvième de l'étape inaugurale. "Ces courses de préparations n'étaient pas mauvaises, mais pas bonnes non plus. Le Circuit Het Nieuwsblad est le premier vrai test de ce début de saison. J'attends toujours avec impatience le weekend d'ouverture belge. En plus, ce sera avec du public. Ça nous motivera encore plus." Le coureur AG2R Citroën est allé reconnaître une partie du parcours à deux reprises. "Certains équipiers ont voulu refaire le parcours. Pour moi, les routes n'ont plus vraiment de secret, on s'entraîne ici." Un tracé sur lequel il n'ambitionne pas grand-chose, contrairement à d'autres monuments. "Je n'ai pas vraiment d'attentes très élevées ici. J'attends beaucoup de Sonny Colbrelli et de Stan Dewulf, qui est très fort. Tim Wellens a également beaucoup impressionné lors des courses de préparation. En ce qui me concerne, je pense que, vu mon âge, les courses comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix commencent à mieux me convenir. J'espère y être à mon meilleur", a-t-il déclaré. (Belga)