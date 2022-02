Les Belges à l'étranger - Jérémy Doku monte quelques secondes lors de la victoire de Rennes à Montpellier

(Belga) Rennes s'est imposé 2-4 sur la pelouse de Montpellier vendredi soir lors de la journée inaugurale de la 26e journée de Ligue 1. Avec ce résultat, les Rennais grimpent temporairement à la 4e place du classement avec 43 points, à trois longueurs du deuxième rang occupé par Marseille.

Réserviste la quasi-totalité de la rencontre, Jérémy Doku est monté au jeu à la 90e minute. Le score était déjà acquis pour les siens. Martin Terrier (8e) et Benjamin Bourigeaud (15e) avaient donné deux buts d'avance à Rennes, avant que les Montpelliérains ne recollent au score avant la pause par Ambroise Oyonga (19e) et Elve Wahi (41e). En seconde période, Gaëtan Laborde (52e) et Lovro Majer (84e) permettaient aux Bretons de s'imposer. Dans le même temps, en Italie, le Genoa, sans Zinho Vanheusden, blessé, a arraché le point du match nul en faisant 0-0 contre l'Inter Milan. Au classement, le Genoa pointe à la 19e et avant-dernière place avec 17 points. Il possède deux unités d'avance sur la lanterne rouge Salernitana, mais compte trois rencontres de plus. De son côté, avec ce partage, l'Inter, deuxième avec 55 points, a raté l'occasion de revenir à égalité avec le Milan AC, 57 points. (Belga)