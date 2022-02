Belgian Lions - Dario Gjergja: "Je suis fier de mes joueurs qui n'ont rien lâché jusqu'au bout"

(Belga) Après la défaite des Belgian Lions face à la Lettonie (65-66) vendredi soir à Mons lors des éliminatoires pour la Coupe du monde, Dario Gjergja, le sélectionneur belge, regrettait la première mi-temps de ses joueurs. "En début de match, on a trouvé beaucoup de shoots ouverts, mais on n'a pas réussi à les convertir. De leur côté, les Lettons ont pris confiance et chaque fois qu'on revenait à une dizaine de points, ils repartaient."

Mais même menés de près de 20 unités (25-43), les Lions n'ont pas baissé les bras. "Je suis fier de leur deuxième mi-temps", continue le coach belge. "Les joueurs n'ont pas abandonné et ils se sont battus jusqu'au bout. Je regrette les lancers francs ratés (13 sur l'ensemble du match, ndlr) et les 14 rebonds offensifs de la Lettonie." Le manque de rotations était l'autre souci de Dario Gjergja : "Jean-Marc Mwema a dû arrêter à l'échauffement et Jean Salumu a dû nous quitter pendant le match. Si on avait su pour la blessure de Jean-Marc Mwema, on aurait pu le remplacer par Vincent Kesteloot, mais il était trop tard. Pour le match retour de lundi, il faudra plus de présence au rebond et être plus consistant dans notre organisation offensive." Au classement, la Belgique rester première de son groupe avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite. Suivent la Lettonie (2-1), la Serbie (2-1) et la Slovaquie (0-3). (Belga)