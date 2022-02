Belgian Lions - Hans Vanwijn: "On perd le match en première mi-temps"

(Belga) Auteur d'un double-double (10 points et 10 rebonds), Hans Vanwijn analysait la défaite des Belgian Lions (65-66) face à la Lettonie de manière assez lucide. "C'est en première mi-temps qu'on perd cette rencontre, avoue-t-il. "On n'a pas bien commencé et on n'était pas prêt à répondre à leur agressivité. Ils ont bien fait circuler la balle et nous, on a eu du mal à marquer. Pourtant, on en avait discuté avant la rencontre. Ce sont de gros tireurs et quand ils sont en confiance, c'est compliqué de les arrêter."

Largement menés à la pause, les Belgian Lions ne sont malgré tout pas passés loin de l'exploit. Ils ont même hérité de la balle de match à quelques secondes de la sirène. "On a fait une incroyable deuxième mi-temps. On a eu l'opportunité de l'emporter. So on joue de manière plus agressive en première mi-temps, je suis certain qu'on peut gagner cette rencontre. C'est une opportunité ratée et on doit déjà se préparer pour le match retour prévu ce lundi à Riga." Les Belgian Lions, après un succès en Slovaquie (57-83) et une belle victoire (73-69) contre la Serbie, ont encaissé leur premier revers à Mons. Ils partagent la tête du groupe A avec le bilan de 2 victoires pour 1 défaite, comme la Lettonie (2-1) et la Serbie (2-1). La Slovaquie (0-3) ferme la marche. (Belga)