"Ils ont l'air incroyablement rapides": ce pilote Mercedes impressionné par deux concurrents

La F1 vient de terminer ses premiers jours d'essais hivernaux. Organisés à Barcelone, ils ont permis de se faire une première idée de la performance des uns et des autres, avant de se donner rendez-vous dans deux semaines, à Bahreïn, pour les trois derniers jours de la pré-saison.

Chez Mercedes, tout n'est visiblement pas rose. L'équipe allemande est pourtant à créditer du meilleur chrono de ces essais, mais pour son jeune pilote George Russell, cela n'a pas beaucoup de sens, l'équipe ayant eu recours à des pneumatiques pu représentatifs. Interrogé par Sky Sports, l'Anglais n'a pas caché son inquiétude concernant le niveau de sa voiture. "Nous ne sommes pas totalement convaincus par la balance de la voiture, nous avons trop de limitations", a lâché le jeune crack des Flèches d'Argent.

Deux équipes, selon lui, sont sorties du lot et vont dans la bonne direction. "Ferrari et McLaren ont l'air d'être incroyablement rapides, je pense qu'il nous reste des progrès à faire", a-t-il précisé. Ferrari et McLaren ont enchaîné les tours et ont, il est vrai, semblé partir sur des bases plus que solides. La saison reprendra le 20 mars.