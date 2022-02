Wout Van Aert lance parfiatement la saison belge en remportant le circuit Het Nieuwsblad

Wout van Aert a remporté en solitaire l'édition 2022 du Circuit Het Nieuwsblad. Le champion de Belgique, qui effectuait samedi sa rentrée dans la saison sur route, a couronné triomphalement le travail de son équipe Jumbo-Visma qui a contrôlé les débats tout la journée.

Sept coureurs ont créé l'échappée matinale dès le km 8: l'Irlandais Ben Healy (EF-Easy/Post), l'Allemand Juri Hollmann (Movistar), l'Italien Alexander Konychev (BikeExchange), les Français Quentin Jauregui (B&B Hotels) et Donavan Grondin (Arkéa-Samsic), le Belge Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baoilse) et le Danois Morten Hulgaard (Uno-X). Une chute dans le peloton, après 6 kilomètres de course, avait provoqué l'abandon du Belge Lawrence Naesen, transporté à l'hôpital (clavicule). L'avantage des 7 fuyards a culminé à plus de 8 minutes après 70 kilomètres de course.

L'écart allait se réduire progressivement pour tomber sous les 4 minutes à 80 kilomètres du but, alors que les équipes des principaux favoris activaient la tête du peloton à l'approche des principales difficultés du jour. Philippe Gilbert (39 ans, Lotto-Soudal), qui disputait la course flandrienne pour la 17e fois, a relancé le rythme du peloton dans le Valkenberg à 65 kilomètres de l'arrivée. L'accélération a été fatale à l'Américain Magnus Sheffield (Ineos), parti seul en chasse du groupe de tête. Une attaque dans le Wolvenberg (km 149) de Loïc Vliegen (Intermarché) et Florian Vermeersch, qui montrait à nouveau les couleurs de Lotto-Soudal en tête de peloton, allait dessiner le scénario final de la course. La jonction avec les rescapés de la tête de course s'est opérée à 45 kilomètres du but.

Neuf coureurs composaient alors l'échappée: Vermeesrch, Vliegen, Healy, Küng, Hollmann, Konychev, Apers, Grondin et Hulgaard. Le peloton suivait à 37 secondes alors qu'on approchait du 3e et dernier passage du Leberg. Les coéquipiers de Wout van Aert (Jumbo-Visma), notamment Tiesj Benoot, ont pris les choses en main dans le Berendries, à 31 kilomètres du but. L'accélération de Benoot a isolé un groupe avec Narvaez et Pidcock (Ineos), le champion d'Europe Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Benoot et van Aert. La jonction avec les hommes de tête s'est opérée à 27 kilomètres de l'arrivée. Onze coureurs menaient les débats à 10 kilomètres du Mur de Grammont.

Tiesj Benoot a placé une nouvelle accélération qui lui a permis de s'isoler en tête à 20 kilomètres de la ligne à Ninove. Le regroupement à l'arrière s'est opéré au pied du Mur de Grammont qui allait être fatal à Benoot. La dernière difficulté du jour, le Bosberg, à 12 kilomètres du but, allait ouvrir la voie à van Aert qui attaquait juste avant le pied pour basculer seul au sommet du pavé, sous la menace d'un groupe de vingt coureurs. Le champion de Belgique a tenu tête seul au groupe de chasse pour s'imposer en solitaire à Ninove.

Sonny Colbrelli et Greg van Avermaet ont complété le podium à 22 secondes, devant Oliver Naesen et Victor Campenaerts. Wout van Aert a succédé au palmarès de la course à l'Italien Davide Ballerini, qui s'était imposé en 2021 devant le Britannique Jake Stewart et le Belge Sep Vanmarcke. La nouvelle saison cycliste belge se poursuivra le 27 février avec la course Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro), qui sera disputée sur la distance de 195,1 kilomètres.

La saison professionnelle en Wallonie sera lancée le 1er mars à l'occasion du GP Samyn (1.1).