Six Nations: l'Angleterre enlève tous les espoirs aux tenants gallois (23-19)

En battant de justesse le pays de Galles, (23-19, mi-temps: 12-0), samedi à Twickenham, l'Angleterre a ôté ses derniers espoirs de victoire finale au tenant du titre, notamment grâce à la botte de Marcus Smith, auteur de 18 points.

Après une première période constellée de fautes de main et de pénalités évitables, qui avait placé le XV de la Rose assez nettement en tête, le pays de Galles s'est rebellé en inscrivant 2 essais en 7 minutes au cœur du second acte (17-12, 61e), et sans deux pénalités supplémentaires de l'ouvreur anglais (68e, 72e), l'essai des Gallois à la dernière minute aurait pu tout changer.