Circuit Het Nieuwsblad - Lawrence Naesen sera opéré de la clavicule samedi soir après sa chute

(Belga) Le Circuit Het Nieuwsblad n'aura duré que 6 kilomètres pour Lawrence Naesen. Le coureur d'AG2R-Citroën, coéquipier de Greg Van Avermaet et de son frère Oliver, a chuté avant d'abandonner la course d'ouverture de la saison cycliste belge.

Après un départ nerveux, plusieurs coureurs sont tombés après 6 kilomètres à peine. Parmi eux, le champion de Grande-Bretagne, Ben Swift, et Lawrence Naesen. Ce dernier a dû abandonner et a été transporté à l'hôpital pour des examens supplémentaires, le médecin de la course craignant une fracture de la clavicule droite. L'examen radiographique a révélé une fracture multiple de la clavicule, ce qui signifie que Lawrence Naesen devra subir une opération samedi soir. Il sera donc absent pour une certaine période et manquera notamment Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche, où il sera remplacé par Stan Dewulf. (Belga)