Ce joueur ukrainien de Manchester City fond en larmes devant les hommages des joueurs (vidéos)

Samedi soir, Kevin De Bruyne a pu célébrer sa 200e apparition en Premier League avec une victoire pour Manchester City en déplacement à Everton, sur le score de 0-1. Au Goodison Park, les joueurs d'Everton et de Manchester City sont entrés sur la pelouse avec respectivement des drapeaux ukrainiens sur le dos et des tee-shirts aux couleurs de l'Ukraine et la mention "No War". Sur le banc de City, le joueur ukrainien Oleksandr Zinchenko est apparu en larmes. Lors de l'échauffement, il avait enlacé son compatriote d'Everton Vitaliy Mykolenko.

Les Citizens ont dominé la partie, mais ont buté sur un Jordan Pickford bien en jambes, motivé à l'idée d'enregistrer une clean sheet contre les leaders du championnat. Phil Foden a néanmoins fait sauter le verrou à une dizaine de minutes de la fin du match, assurant ainsi les 3 points aux visiteurs (82e). City conforte donc sa première place avec 66 points, soit 6 de plus que Liverpool qui a néanmoins disputé un match de moins.