Les Belges à l'étranger - Groningue enfonce Willem II vers la zone rouge

(Belga) Samedi soir, Groningue a battu Willem II, 1-0, dans le cadre de la 24e journée d'Eredivisie. Deux Belges ont fait leur entrée au jeu.

Bjorn Meijer a inscrit l'unique but de la rencontre, sur un service de Bart van Hintum (14e). Quatre Belges étaient assis sur les bancs des remplaçants, mais seuls Cyril Ngonge pour Groningue (84e) et Elton Kabangu pour Willem II (65e) sont montés au jeu. Emmanuel Matuta pour les hôtes et Jorn Brondeel pour les visiteurs sont restés en survêtement. Willem II voit la zone rouge se rapprocher, 15e avec 21 points. Groningue protège sa place en milieu de classement, 10e avec 29 points. (Belga)