L1: "Il faut rester constant" tout le match, souligne Kimpembe (PSG)

Presnel Kimpembe (défenseur du Paris SG, vainqueur face à Saint-Etienne 3-1), au micro de Canal +):

"Une première mi-temps pas facile, on a eu beaucoup de déchets techniques. On n'était pas trop en position à la perte du ballon. On a réussi à régler le tir à la mi-temps et on a fait ce qu'il fallait en deuxième pour pouvoir revenir dans le match. On sait qu'on a de la qualité offensive. On sait qu'on a de la qualité défensivement. On a réussi à mettre trois buts, on en a un concédé un en première mi-temps, même si c'était une erreur, ça arrive. On sait qu'on est une équipe et qu'il faut être soudé dans les moments difficiles, comme je l'ai dit on a réussi à faire ce qu'il fallait en deuxième mi-temps pour pouvoir bien revenir dans ce match. Donc on est content et c'est du positif. Il y a de la qualité forcément. On le sait et on en est conscient mais la qualité ça ne suffit pas. Il faut être là aussi, présent dans tous les matches, il faut rester constant et on l'a vu face à Nantes quand on se relâche ça se paye cash."