Athlétisme/Championnats de france en salle: Vicaut sacré, Mayer enrhumé

Le sprinteur Jimmy Vicaut a logiquement décroché samedi à Miramas son 2e titre de champion de France du 60 m mais sans rassurer dans l'optique des Mondiaux en salle alors que Kevin Mayer, malade, n'a fait qu'une courte apparition au poids de l'heptathlon avant de s'éclipser.

Il n'y avait pas vraiment de suspense sur la ligne droite où Vicaut s'avançait comme grandissime favori sur le plan national. Le Francilien, déjà sacré en 2013, n'a pas raté le coche en raflant l'or en 6 sec 65 derrière l'Ivoirien Arthur Cissé (6 sec 62). Mais les doutes le concernant sont loin d'être dissipés.

L'ex-recordman d'Europe du 100 m (9 sec 86) n'est ainsi pas parvenu à améliorer son meilleur chrono de l'année (6 sec 59) et à s'approcher des minima pour se qualifier directement pour les Championnats du monde indoor (18-20 mars à Belgrade), fixés à 6 sec 54 par la Fédération française d'athlétisme.

Vicaut, qui s'entraîne de nouveau en Europe après deux années passées aux Etats-Unis sous les ordres de l'Américain Rana Reider, a en revanche déjà rempli les critères définis par World Athletics (6 sec 63) et espère bien finir par s'emparer in extremis d'un ticket pour la Serbie.

"Je suis content d'enchaîner les courses et de ma saison. Bien sûr que je veux les minima, je veux vraiment faire les Mondiaux en salle, je ne les ai jamais faits. Si je ne suis pas qualifié, je serai dégoûté mais l'objectif N.1 c'est Eugene (les Mondiaux en plein air en juillet, ndlr) et après il y aura les Championnats d'Europe", a déclaré le Français, qui fêtera ses 30 ans dimanche.

- La perf de Chevrier -

Pour Kevin Mayer, l'autre tête d'affiche tricolore en lice samedi, les choses ne se sont pas non plus déroulées exactement comme prévu. Le recordman du monde du décathlon envisageait de faire un ou deux concours avec les heptathlètes et le 60 m haies avec les spécialistes, dimanche. Mais arrivé malade et diminué à Miramas, le vice-champion olympique (2016, 2021) a dû chambouler son programme et se contentera ce week-end de son petit passage samedi au poids avec les combinards (15,46 m avec deux essais ratés sur trois).

"Je me suis vraiment battu, a-t-il expliqué la voix enrouée. C'est une bonne perf. Je suis allé à deux à l'heure, c'était propre. Je tenais à faire le début de l'heptathlon avec les potes et le 60 m haies demain mais ce n'était pas possible dans cet état-là. Franchement c'est dur, j'ai fait une grosse semaine d'entraînement et avec la maladie je ne vois pas le jour. Mon tendon d'Achille droit me faisait mal aussi donc ce n'est peut-être pas plus mal d'y aller tranquille."

Mais pas de quoi inquiéter le Français, qui a encore deux rendez-vous à honorer, le 5 mars au Perche Elite Tour de Rouen et le lendemain au meeting de Bercy à Paris, avant de mettre le cap sur le Mondiaux indoor où il tentera de remporter une deuxième médaille d'or à l'heptathlon après celle de 2018.

"Au niveau des perfs, tout ce que j'ai fait cet hiver est rassurant, a-t-il indiqué. Je me connais en championnat, je n'ai qu'une envie, c'est d'y être. Je sais que c'est là-bas que je vais réussir à m'exprimer, j'attends ça avec impatience. Les choses que j'ai mises en place à l'entraînement montrent que ça peut aller très très fort."

La première journée de la compétition a aussi été marquée par un très beau concours de la perche féminine gagné par Margot Chevrier avec un saut à 4,65 m, record personnel pulvérisé, ce qui la place au 7e rang du bilan mondial de 2022.