Jupiler Pro League - Anderlecht, accroché à Louvain, ne profite pas des partages de l'Union et Malines

(Belga) Le RSC Anderlecht avait l'occasion de signer une bonne opération après les partages de l'Union et de Malines en début de programme samedi. Les troupes de Vincent Kompany, exclu en fin de partie, n'en ont pas profité. En effet, les Bruxellois n'ont pas trouvé la faille dans la défense d'Oud-Heverlee Louvain (0-0) dans ce match de la 29e journée de D1A.

La première mi-temps, dont le coup d'envoi a été donné par le récent champion olympique louvaniste Bart Swings, a longtemps été interrompue en raison d'une intervention des services de secours dans les travées du stade Den Dreef. Si les fans présents n'ont pas vu de goal, la partie a été riche de nombreuses tentatives au but, dont celle de Sergio Gomez qui est venue mourir sur le poteau local (6e). Peu avant, Hendrik Van Crombrugge s'était illustré avec deux arrêts, successivement sur Maertens (2e) et Chakla (4e). Le RSCA a hérité de la plus franche occasion dans le second acte mais Christian Kouamé, pourtant seul au point de penalty, a loupé le cadre (69e). Dans les derniers instants, Michael Murillo a été exclu pour une seconde jaune, ce qui a eu le don d'irriter Vincent Kompany. Cela n'a pas été du goût d'Erik Lambrechts, qui a aussi expulsé le T1 mauve. Au classement, Anderlecht reste 4 avec 52 points, à 12 longueurs de l'Union, qui a partagé contre Eupen dans l'après-midi (0-0). Le Club de Bruges (2e, 54 pts) et l'Antwerp (3e, 53 pts) s'affrontent dimanche au Jan Breydel. (Belga)