Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Un nouveau parcours pour la séance de rattrapage de l'ouverture de la saison dimanche

(Belga) La 74e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro), traditionnellement la deuxième course de la saison cycliste en Belgique, se dispute dimanche sur un nouveau parcours, qui devrait augmenter les chances des attaquants tout en laissant la porte ouverte à un sprint groupé. Vainqueur en solitaire du Circuit Het Nieuwsblad, Wout van Aert (Jumbo-Visma) ne sera pas au départ.

Le départ et l'arrivée restent sur la Brugsesteenweg. La première ascension de la journée sera le Tiegemberg après 13 km. Les coureurs se dirigeront ensuite vers la région de Zwalm, avec le Katteberg, le Boembeek, la Bossenaarsstraat, le Berg Ten Houte et La Houppe. L'ascension du Vieux Quaremont disparait du final. A la place, une boucle wallonne dans le Pays des Collines, avec des passages par le Hameau des Papins, le Bourliquet et le Mont Saint-Laurent. Le Kruisberg, Hotond, le Knokteberg et le Kluisberg complètent le menu. En l'absence de Mads Pedersen, le vainqueur sortant, le plateau comprend notamment Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), vainqueur en 2016, Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Peter Sagan (TotalEnergies), vainqueur en 2017, Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert), Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Bryan Coquard (Cofidis), Jens Keukeleire (EF Eductaion-Easypost), Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech), Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) et Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces). Kuurne-Bruxelles-Kuurne est considéré comme la séance de rattrapage au lendemain de la course d'ouverture de la saison en Belgique, le Circuit Het Nieuwsblad. (Belga)