La joueuse Dayana Yastremska raconte comment elle a fui l'Ukraine avec sa petite sœur (vidéo)

La joueuse de tennis ukrainienne Dayana Yastremska a parlé ouvertement samedi de la façon dont elle s'est échappée d'Ukraine lors de l'attaque de l'armée russe. "Après avoir passé deux nuits dans le parking souterrain, mes parents ont pris la décision de nous faire sortir d'Ukraine avec ma petite sœur à tout prix", a écrit la jeune femme de 21 ans sur Instagram. Visiblement, ses parents, eux, sont restés sur place. "Maman, papa, nous vous aimons beaucoup, portez-vous bien !!! J'aime mon pays! Ukrainiens, prenez soin de vous !"



Yastremska a posté une nouvelle photo samedi sur laquelle on peut voir sa sœur. "Fatiguées, mais ma sœur et moi sommes en sécurité. Maman, papa et notre maison nous manque." Dayana Yastremska, 120e au classement mondial, a été suspendue près de six mois l'année dernière pour dopage, mais a pu reprendre la compétition en juin 2021. De la mestérolone (agent anabolisant) avait été découverte lors d'un test antidopage le 24 novembre 2020.

Yastremska avait nié avoir eu recours à cette substance interdite, déclarant en plus que la quantité trouvée était extrêmement faible. Cependant, elle n'a jamais pu expliquer pourquoi l'échantillon était positif.