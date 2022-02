Le propriétaire de Chelsea, d'origine russe, délègue la gestion du club, menacé par les sanctions

Le Russe Roman Abramovitch, propriétaire de Chelsea depuis 2003, a annoncé avoir confié la gestion du club aux administrateurs de la fondation caritative de ce dernier, selon un communiqué publié samedi.

Cette annonce intervient alors que l'étau se resserre sur les oligarques et les intérêts russes depuis l'invasion de l'Ukraine. "J'ai toujours pris des décisions en ayant à coeur le meilleur intérêt du club. Je reste attaché à ces valeurs. C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la fondation caritative de Chelsea la gestion du Chelsea FC. Je pense qu'ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du club, des joueurs, du personnel et des supporters", explique Roman Abramovitch.



"Pendant les presque 20 ans où j'ai été propriétaire de Chelsea, j'ai toujours considéré mon rôle comme celui d'un gardien du club, dont la tâche est de veiller à ce que nous soyons aussi performants que possible aujourd'hui et que nous construisions pour l'avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés", souligne aussi le milliardaire russe de 55 ans, qui ne précise pas si son retrait est temporaire ou définitif.



Selon le journal The Telegraph, Abramovitch va rester propriétaire et ne cherche pas à vendre le club, sacré champion d'Europe la saison dernière. La prise de distance de l'oligarque survient alors que les autorités britanniques ont annoncé des sanctions visant des intérêts russes, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le gouvernement britannique a ainsi ordonné vendredi le gel de tous les avoirs du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.



Le Trésor a émis des avis de sanctions financières à l'encontre des deux hommes, les ajoutant à une liste d'oligarques russes dont les biens et les comptes bancaires au Royaume-Uni ont déjà été gelés. Une liste sur laquelle ne figure pas Abramovitch, qui possède aussi les nationalités israélienne et portugaise. Mais la députée libérale-démocrate Layla Moran (opposition) l'a désigné mercredi comme étant l'un des 35 "hommes-clés" de Vladimir Poutine qui devraient être sanctionnés.



Les groupes de supporteurs de Chelsea (Chelsea Supporters' Trust, CST) ont appelé samedi à des éclaircissements. "Nous prenons note de la déclaration de M. Abramovitch et cherchons à obtenir une clarification urgente sur ce que cette déclaration signifie pour la gestion du Chelsea FC", écrivent-ils dans un communiqué. "Le conseil d'administration du CST est prêt à travailler avec les administrateurs de la Fondation Chelsea afin de garantir les intérêts à long terme du club et des supporteurs. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien", concluent-ils.



L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel avait reconnu vendredi que la situation du propriétaire du club "perturbait" son équipe. "Nous ne pouvons pas prétendre que ce n'est pas un problème. La situation de manière générale, pour moi et mon staff, pour tout le monde à Cobham (le centre d'entraînement du club, NDLR), pour les joueurs, est horrible", avait déclaré Tuchel à des journalistes sans prononcer le nom d'Abramovitch



"Personne ne s'attendait à ça. C'est très irréel, comme je l'ai dit, ça perturbe nos esprits, ça assombrit notre excitation à l'approche de la finale" de la Coupe de la Ligue, qui opposera son club à Liverpool dimanche, avait-t-il ajouté.