Marcelo Bielsa n'est plus l'entraîneur de Leeds

Leeds United a annoncé dimanche avoir mis un terme au contrat de son entraîneur Marcelo Bielsa. L'Argentin de 66 ans était en charge des Whites depuis juin 2018 et était lié au club anglais jusqu'à l'issue de la présente saison.

Bielsa a permis à Leeds de retrouver l'élite du football anglais seize ans après grâce à un titre acquis en 2020 avec une marge de dix longueurs sur son plus proche poursuivant. Pour son retour en Premier League, Leeds a terminé 9e de la saison 2020-2021 mais occupe aujourd'hui la 16e position, avec deux petits points de plus que Burnley, 18e et premier club potentiellement relégué en Championship.

Bielsa paie surtout les récents résultats de son équipe, largement battue samedi à Elland Road par Tottenham (0-4) dans ce qui constitue son 4e revers de suite. "C'est la décision la plus compliquée que j'ai dû prendre depuis que je suis arrivé à Leeds, compte tenu de ce que Marcelo a réalisé avec le club", a dit le président Andrea Radrizzani.

Leeds, qui a précisé déjà réfléchir à un moyen de rendre hommage à Bielsa dans son enceinte, annoncera lundi le successeur de l'Argentin, notamment passé par l'Espanyol de Barcelone, l'Athletic Bilbao, Marseille ou encore Lille. Il a aussi été le sélectionneur de l'Argentine et du Chili.