Ski Alpin: Retour manqué pour le champion olympique Clément Noël

"Déçu, vraiment déçu..." Clément Noël, champion olympique de slalom à Pékin, a raté son retour en Coupe du monde, avec deux abandons coup sur coup dans les slaloms de Garmisch-Partenkirchen samedi et dimanche, gagnés tous les deux par Henrik Kristoffersen.

Le Norvégien a réussi le doublé dimanche en devançant le solide Britannique Dave Ryding, auteur d'une seconde manche époustouflante (à 35/100), et l'Allemand Linus Strasser (à 47/100).

Côté français, Alexis Pinturault a de son côté pris la 12e place, oscillant entre l'impatience de revenir au plus vite à son meilleur niveau et la satisfaction de retrouver peu à peu ses sensations.

Pour Clément Noël, l'échec de Garmisch anéantit ses chances de viser le petit globe de cristal de la spécialité, puisqu'il compte désormais 179 points de retard sur Kristoffersen, le nouveau leader de la Coupe du monde de spécialité.

Ce raté a semblé difficile à avaler pour un garçon qui fêtera mardi à Val d'Isère sa médaille d'or olympique: "Je ne comprends pas trop", a-t-il dit, visiblement abattu. "Ca a été souvent comme ça cet hiver, ce n'est pas facile à accepter sur le coup."

La piste de la première manche, lustrée par le gel de la nuit, n'était pourtant pas pour lui faire peur: "C'était une neige, une piste et des conditions qui pouvaient me convenir, a-t-il admis, je suis pas si mal parti, j'avais une bonne accroche et des bonnes sensations, et juste en une porte je relâche un peu tôt, je saute, et je me mets à l'intérieur de la porte suivante... le problème c'est que ça m'arrive souvent."

- Le "rose" de Pinturault -

La veille, il était sorti en deuxième manche, après avoir enfourché un piquet, et avait avoué déjà ne pas comprendre les raisons de son manque de sensations.

La médaille d'or de Pékin n'aura-t-elle donc été qu'un rayon de soleil dans un hiver plutôt gris? Après sa victoire inaugurale sur ses pistes de Val d'Isère en décembre, le Vosgien n'est plus remonté sur un podium de Coupe du monde.

Il lui reste un slalom en Autriche, à Flachau, le 9 mars pour se remettre en confiance, avant la semaine des finales où il skiera devant ses supporters, du 14 au 20 mars à Courchevel/Méribel.

Alexis Pinturault, lui, retrouve doucement ses sensations, loin encore du niveau qui avait fait de lui la saison dernière la vainqueur de la Coupe du monde: "Je pouvais potentiellement espérer mieux que la 12e place, a-t-il dit dimanche, mais quand je regarde bien et que j'analyse, tout n'est pas à jeter (...) dans ces deux journées, même si elles sont grises, il y a quand même pas mal de rose."

Arrivé 15e samedi, il répète le mantra qui, il l'espère, lui permettra de revenir rapidement: "Il faut que j'arrive à me détacher des résultat pour me concentrer sur mes sensations", dit-il.