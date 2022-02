Circuit du Hageland - Marta Bastianelli s'impose pour la 3e fois

(Belga) Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) a remporté le Circuit du Hageland (1.1), disputé dimanche sur 128,2 km entre Tirlemont et Tielt-Winge.

L'Italienne l'a emporté devant la Danoise Emma Noorsgaard (Movistar) et la Néerlandaise Floortje Mackaij (DSM), pour enlever à 34 ans la 38 victoire de sa carrière. C'est la 3e fois qu'elle s'impose à Tielt-Winge, où elle avait déjà levé les bras en 2016 et 2019. L'Italienne Elena Cecchini (SD Worx) et la Néerlandaise Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) prennent les 4e et 5e places. Valérie Demey (Liv Racing) est la première Belge avec une 8e place à 5 secondes. Le Circuit du Hageland n'avait pas eu lieu l'année dernière. En 2020, Marta Bastianelli avait terminé 2e derrière la Néerlandaise Lorena Wiebes. (Belga)