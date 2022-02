Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Caleb Ewan: "A présent Tirreno pour préparer San Remo"

(Belga) L'Australien Caleb Ewan a été devancé par le Néerlandais Fabio Jakobsen dimanche à Kuurne-Brussel-Kuurne. Le sprinter de Lotto-Soudal s'estime satisfait de sa condition actuelle. Il a pointé Milan-San Remo dans son agenda.

"Je n'étais pas bien placé dans le dernier virage à Kuurne et j'ai dû faire un effort pour remonter en vue du sprint », a expliqué Caleb Ewan. « Reprendre plusieurs places m'a coûté beaucoup d'énergie, ce qui m'a manqué face à Jakobsen. Mon équipe a aussi dû beaucoup travailler pour revenir sur les trois derniers rescapés de l'échappée, que nous n'avons récupérés qu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Caleb Ewan disputera Milan-San Remo le 19 mars avec ambition. "Je suis content de ma condition actuelle. J'ai pu franchir toutes les bosses de Kuurne-Brussel-Kuurne et je pense que c'est une préparation idéale en vue de Milan-San Remo. Je participerai à Tirreno-Adriatico (7-13/03), une course qui me servira à peaufiner ma top-condition". Caleb Ewan a tenu à féliciter Fabio Jakobsen après son succès à Kuurne. "Je suis très content qu'il soit revenu au sommet après sa lourde chute au Tour de Pologne 2020. Il revient de loin. C'est la première fois en trois ans que nous nous retrouvions l'un face à l'autre". (Belga)