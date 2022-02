Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Taco van der Hoorn : "La victoire était à portée de main."

(Belga) Le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) s'est classé 10e de Kuurne-Brussel-Kuurne après avoir passé une journée en échappée jusqu'à moins de 200 mètres de la ligne d'arrivée à Kuurne.

"Je voulais être offensif à Kuurne, c'est ce qui avait été -mis au point avec l'équipe dès le mois de novembre 2021", a indiqué Taco van der Hoorn. "Nous avions pensé à l'époque que je pouvais résister à l'enchaînement des montées au sein d'une échappée. Le peloton nous a constamment mis la pression. Nous avons été rattrapés par un groupe d'hommes forts plus tôt que prévu. Mais je suis parvenu à suivre ce groupe dans les dernières difficultés. Je me suis étonné en accompagnant Laporte et Narvaez dans la finale. La victoire était à portée de main et j'ai tout fait pour l'obtenir, sans succès et c'est frustrant". La victoire à Kuurne est revenue au Néerlandais Fabio Jakobsen devant l'Australien Caleb Ewan et le Français Hugo Hofstetter. Taco van der Hoorn disputera le GP Samyn le 1er mars. Le Néerlandais a fait de la première course du calendrier wallon un objectif. (Belga)