Championnats flamands de natation - Fleur Vermeiren réussit le temps de qualification pour les Mondiaux sur 50m brasse

(Belga) Fleur Vermeiren a réussi le temps de qualifications sur 50m brasse pour les Mondiaux de natation (grand bassin) organisés à Budapest (18 juin-3 juillet), dimanche, lors de la troisième et dernière journée des championnats flamands, à Anvers.

Vermeiren a remporté la course en 31.05, 17 centièmes sous la limite (31.22). Les Mondiaux de Fukuoka, prévus en mai, ont été reportés à 2023, mais des championnats du monde auront bien lieu en 2022, à Budapest, du 18 juin au 3 juillet. La procédure de qualification prévue pour Fukuoka a été maintenue. Fin 2021, Vermeiren avait déjà réussi le chrono qualificatif pour l'Euro de Rome (11-21 août). Sur 400m quatre nages, Ambre Franquinet a confirmé, en 4:49.09, sa qualification à l'Euro, passant largement sous la limite fixée pour les nageuses nées en 2004 (4:50.53) et pulvérisant son record personnel établi en décembre (4:50.43) qui lui avait déjà assuré un ticket pour Rome. Vendredi, Elias Meeus et Roos Vanotterdijk avaient réussi le chrono de qualification pour l'Euro de Rome. Meeus avait nagé le 50m libre en 22.91, trois centièmes sous le temps limite pour les nageurs nés en 2003. Vanotterdijk a signé un chrono de 27.11 sur 50m papillon, un centième sous le temps limite pour les nageuses nées après 2004. (Belga)