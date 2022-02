Espagne: Dembélé porte le Barça, le Séville FC rafle le derby, quadruplé pour Pino

Grâce à Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a croqué l'Athletic Bilbao 4-0 dimanche pour la 26e journée de Liga, et continue sa remontée au classement pour revenir à neuf points du Séville FC (2e, 54 pts), vainqueur du derby andalou contre le Betis 2-1.

Les Catalans ont ouvert la marque grâce à une reprise du droit de Pierre-Emerick Aubameyang après une tête de Gerard Piqué qui a heurté la barre transversale (37e), puis ont doublé la mise en deuxième période grâce à une puissante frappe du gauche de Dembélé (73e), avant de sceller leur victoire grâce à deux buts des Néerlandais Luuk de Jong et Memphis Depay en toute fin de match (90e, 90e+4).

Sifflé par le Camp Nou au moment de son entrée en jeu à la place de Ferran Torres (67e), Dembélé a encore une fois transformé les huées en applaudissements avec ce but marqué dans un angle très fermé.

L'ambidextre international français, entré dans le couloir gauche, a célébré son but entouré par tous ses coéquipiers, un mois et demi après que le club blaugrana lui avait exigé de prolonger son contrat ou de partir.

Il a ensuite eu le temps de servir deux passes décisives millimétrées pour les deux derniers buts, une tête de Luuk de Jong et une reprise de Mamphis Depay, enfin de retour après sa longue blessure.

Trois jours après leur qualification brillamment acquise pour les 8e de finale de Ligue Europa à Naples (4-2), les Catalans ont encore une fois offert le spectacle à leurs supporters. Frenkie de Jong, étincelant jeudi, a encore signé une entrée en jeu de grande classe, et Aubameyang a enchaîné un cinquième but en trois matches.

Le Barça a remporté cinq de ses sept derniers matches (avec deux nuls), et n'a plus perdu en Liga depuis le 4 décembre chez le Betis Séville (1-0).

- Le derby pour le Séville FC -

A Séville justement, malgré le sublime coup franc direct du capitaine Sergio Canales dans les arrêts de jeu (90e+4), le Betis a laissé échapper le "Gran derby" andalou.

Les hommes de Julen Lopetegui ont pris l'avantage dès la 25e minute grâce à un pénalty provoqué par Youssef En-Nesyri, accroché par Claudio Bravo, et transformé par Ivan Rakitic. Ils ont ensuite doublé la mise juste avant la mi-temps (41e), avec un long dégagement de Bono prolongé dans les filets du Betis par une frappe croisée de Munir El Haddadi, dix minutes après son entrée en jeu à la place de Papu Gomez, touché à l'intérieur de la jambe gauche.

Dans ce "Gran derby" bouillant entre le 2e et le 3 du championnat au stade Sanchez-Pizjuan, Nabil Fekir était le seul représentant français, du fait de la suspension de Jules Koundé (carton rouge le week-end dernier contre l'Espanyol) et de la blessure d'Anthony Martial.

Un mois après le jet de projectile qui avait arrêté le derby de Coupe du Roi au stade Benito-Villamarin (2-1 pour le Betis), ce revers qui vient d'ailleurs mettre un coup de frein malvenu pour le Betis, qui restait sur un début d'année 2021 impeccable avec neuf victoires, deux nuls et une seule défaite sur ses 12 derniers matches.

- Pino, la preuve par quatre -

Plus tôt dans l'après-midi, Villarreal, qui sortait d'un nul contre la Juventus mardi en 8e de finale aller de C1, a étrillé l'Espanyol Barcelone 5-1 grâce à un Yeremi Pino stratosphérique.

Le jeune international espagnol de 19 ans est devenu le premier joueur de l'histoire de Villarreal à marquer un quadruplé en Liga, et seulement le deuxième de l'histoire moderne du championnat d'Espagne (après Santi Mina avec le Celta Vigo en 2015, les quatre précédents datent d'avant 1948).

Pino avait déjà inscrit un triplé à la pause (14e, 20e, 45e), et a enfoncé le clou au retour des vestiaires (53e), avant la réduction de l'écart de Keidi Bare et le but final de Boulaye Dia (86e), pour permettre à Villarreal d'intégrer les places qualificatives pour l'Europe (6e).