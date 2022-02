NBA: le Jazz éclipse les Suns, Embiid/Harden brillent, les Lakers sombrent

Utah a infligé une deuxième défaite d'affilée (118-114) à Phoenix, dimanche en NBA, tandis que les Lakers se sont fait humilier chez eux par La Nouvelle-Orléans et que l'imposant duo Joel Embiid/James Harden a fait gagner Philadelphie à New York.

Sans leur leader Chris Paul, absent pour au moins six semaines en raison d'une fracture à un pouce, les fins de matches sont plus difficiles pour les Suns, quand le score est serré.

Illustration avec Jay Crowder (16 pts), qui, après avoir ramené les siens à trois unités (117-114) puis capté un rebond sur l'action suivante, a paniqué et envoyé le ballon en touche, à deux secondes du terme, au grand dam de Devin Booker (30 pts, 7 rbds, 7 passes).

Mitchell (26 pts) a été le meilleur marqueur pour Utah, toujours 4e après ce huitième succès en neuf rencontres. Il a été impeccablement soutenu par Jordan Clarkson (22 pts) et Rudy Gobert, qui a livré une grosse bataille à l'intérieur (16 pts, 14 rbds, 3 contres) face à DeAndre Ayton (23 pts, 7 rbds).

"On a tellement de talent, c'est dur de nous faire perdre quand on joue comme cela", a commenté le pivot français.

Pas de panique chez les Suns, solides leaders à l'Ouest, puisqu'ils conservent la même avance sur Golden State (2e) défait à domicile (107-101) par Dallas.

Les Warriors peuvent s'en vouloir, puisqu'ils ont mené de 21 points, avant de dilapider cet avantage dans les douze dernières minutes, sans que Stephen Curry (27 pts, 10 passes) n'y remédie.

Luka Doncic a été déterminant (34 pts, 11 rbds), bien épaulé par Spencer Dinwiddie (24 pts), pour des Mavs 5e juste devant Denver, facile vainqueur de Portland (124-92) avec Nikola Jokic a minima au scoring (8 pts, 18 rbds, 11 passes).

- "Que faire?" -

Les Lakers, eux, ont touché le fond sur leur parquet face à La Nouvelle-Orléans (123-95).

Comme souvent cette saison, LeBron James (32 pts) a été le seul à surnager dans une équipe apathique et désorganisée, qui a compté jusqu'à 32 points de retard, les Pelicans shootant à 51% de réussite dans le sillage de CJ McCollum (22 pts).

Le champion 2020 reste englué au 9e rang et semble promis au barrage pour les play-offs, derrière les Clippers (8e) lauréats d'une 3e victoire d'affilée à Houston (99-98), en s'appuyant sur Reggie Jackson (26 pts).

A l'Est, Joel Embiid et James Harden, très complémentaires pour leur deuxième association, ont permis à Philadelphie d'accrocher un troisième succès d'affilée à New York (125-109).

Si le Camerounais a été dominant à l'intérieur (37 pts, 9 rbds, 4 contres), "The Beard" (le barbu) s'est fendu d'un triple-double (29 pts, 16 passes, 10 rbds), défendant de surcroît très bien (5 interceptions).

"On ne peut pas nous stopper. Que faire? James est un grand passeur et je monopolise aussi beaucoup d'attention. Donc il faut choisir, rester sur moi ou sur lui. Et si on nous contient, on a des coéquipiers qui seront libres avec des shoots ouverts", a exposé Embiid.

Leur menace offensive a été telle que les Knicks les ont très souvent envoyés aux lancers francs. Mauvaise idée, car Embiid a fini avec un 23/27 et Harden avec un 10/10. Les Sixers en ont au total inscrit 39, plus gros total de la saison.

En face, Evan Fournier, adroit derrière l'arc (6/11), a longtemps été l'incarnation de la résistance new-yorkaise (24 pts), mais sans peser dans un money-time contrôlé par Philly.

Les Sixers confortent leur 3e place. Les Knicks, après ce 5e revers de rang, restent englués en 12e position devant Indiana qui a battu (128-107) Boston (6e).