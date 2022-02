Le magicien Pedri a encore frappé: le joueur du Barça a réalisé un sublime petit pont en talonnade (vidéo)

Le FC Barcelona a surclassé l'Athletic Bilbao 4-0 au Camp Nou dimanche pour la 26e journée de Liga, et continue sa remontée au classement, doublant l'Atlético Madrid, vainqueur du Celta Vigo 2-0 samedi, pour se hisser dans le top 4.



Les Catalans ont ouvert la marque grâce à une reprise du droit de Pierre-Emerick Aubameyang après une tête de Gerard Piqué qui a heurté la barre transversale (37e), ont doublé la mise en deuxième période grâce à une puissante frappe du gauche d'Ousmane Dembélé dans un angle fermé (73e), et ont scellé leur victoire grâce à deux buts des Néerlandais Luuk de Jong et Memphis Depay en fin de match (90e, 90e+4).

Ce match a également été marqué par le geste technique de Pedri, qui a réalisé un petit pont en talonnade pour se retourner et éliminer son adversaire. Un régal.