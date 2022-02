Le très joli but de Thorgan Hazard après un spectaculaire slalom face à Augsbourg (vidéo)

Dortmund ne tient pas rythme: accroché 1-1 chez le mal classé Augsbourg, le Borussia pointe désormais à 8 longueurs du Bayern, alors que Leipzig, porté par son buteur Christopher Nkunku, a défendu in extremis sa quatrième place.



Pas d'effondrement spectaculaire pour Dortmund cette fois, une semaine après sa victoire 6-0 contre Mönchengladach, mais une incapacité à donner le coup de rein nécessaire pour tuer le match quand c'était possible, en début de deuxième période.



Thorgan Hazard, le frère d'Eden, a ouvert le score pour le Borussia à Augsbourg après un spectaculaire slalom sur la droite de la défense, et un tir croisé à ras de terre (1-0, 35e). Mais Noah Sarenren Bazee a égalisé (1-1, 78e) au bout d'une action confuse dans la surface du BVB.



Le BVB évoluait de nouveau sans son buteur norvégien Erling Haaland, touché aux adducteurs. L'attaquant de 21 ans n'a plus joué depuis le 22 janvier, et son retour est repoussé de semaine en semaine.



"Il a encore une gêne, ça peut durer encore quelques jours", a simplement dit son entraîneur Marco Rose.



Avec ce nouveau coup d'arrêt de Dortmund, le Bayern (vainqueur 1-0 samedi à Francfort), file donc plus que jamais vers un dixième titre consécutif. Les troisième et quatrième, Leverkusen et Leipzig, sont repoussés respectivement à 14 et 18 points.



A Leipzig, l'homme de la saison s'appelle Christopher Nkunku. Le Français formé au Paris SG a marqué dimanche à Bochum l'unique but du match. Ces trois points sont précieux, puisqu'ils permettent au RB de conserver sa quatrième place, synonyme de Ligue des champions, grâce à une meilleure différence de buts sur Fribourg et Hoffenheim.

Le 14e de Nkunku



Les dirigeants saxons ont fixé comme objectif minimum cette saison une nouvelle qualification pour la compétition reine de l'UEFA, et c'est en voyant cet objectif leur échapper qu'ils avaient limogé en décembre le coach américain Jesse Marsch pour le remplacer par Domenico Tedesco.



Depuis son arrivée, le technicien italo-allemand n'a perdu que deux de ses 13 matches, et a surtout ramené l'équipe dans la lutte pour la Ligue des champions.



Après le feu d'artifice des derniers matches (14 buts en quatre rencontres), Leipzig a pourtant peiné pour faire plier une équipe de Bochum actuellement 11e, et qui entend bien survivre à sa première saison en première division.



"Bochum a été un adversaire difficile", a reconnu l'attaquant de Leipzig Yussuf Poulsen, "ça n'a pas été notre meilleur match, mais nous avons montré notre qualité, et l'essentiel est d'abord de gagner".



Après la qualification pour les 8e de finale de Ligue Europa décrochée jeudi grâce à une victoire chez la Real Sociedad (3-1), Tedesco avait remplacé sept joueurs, dont Nkunku, entré comme joker en deuxième période.



L'ancien parisien, qui semble à 24 ans avoir franchi un palier, a une nouvelle fois été décisif, en marquant son 14e but de la saison en championnat, son sixième sur les quatre derniers matches.



Servi en profondeur dans la course par l'ancien Monégasque Benjamin Henrichs, il a gagné son duel contre le gardien, dans un style qui devient peu à peu sa marque de fabrique.