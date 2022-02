Guerre en Ukraine: l'UEFA sur le point de suspendre la Russie de toutes ses compétitions

L'UEFA est sur le point de suspendre la Russie de toutes ses compétitions, en réaction à l'attaque russe contre l'Ukraine, selon une information lundi de l'agence allemande SID, filiale sportive de l'AFP.



La première équipe touchée serait le Spartak Moscou, dernière formation russe encore en lice dans les compétitions européennes, qui devait jouer en mars son huitième de finale de Ligue Europa contre le RB Leipzig.



Selon cette décision, la sélection féminine russe serait également exclue de l'Euro organisé en juillet en Grande-Bretagne. Elle doit jouer dans le groupe des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse.



Selon SID, cette décision de suspendre la Russie est soutenue par plusieurs fédérations, dont les puissantes fédérations allemande (DFB) et anglaise (FA).



"Je ne peux pas m'imaginer qu'il puisse y avoir des matches contre la Russie, ce n'est pas possible", a déclaré à SID Peter Peters, membre du conseil de la Fifa et candidat à la présidence de la DFB, qui appelle aussi la Fifa à prendre la même mesure.