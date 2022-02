Challenger de Turin - Ruben Bemelmans battu au premier tour

(Belga) Ruben Bemelmans (ATP 278) a été battu par l'Italien de 32 ans Thomas Fabbiano (ATP 177) au premier tour du tournoi de tennis Challenger de Turin, joué sur dur et doté de 45.730 euros, lundi en Italie. La partie s'est ponctuée sur le score de 5-7, 6-3, 7-6 (5) après 2h15 de jeu.

Le gaucher limbourgeois est encore engagé en double dans ce rendez-vous piémontais. Associé à l'Allemand Daniel Masure, il défiera mardi la paire germano-roumaine composée de Fabian Fallert et Victor Vlad Cornea. Un autre Belge est présent dans le tableau final. En effet, Michael Geerts, 27 ans et 347e mondial, s'est extirpé des qualifications grâce à des victoires successives contre l'Allemand Oscar Moraing (ATP 714) et l'Américain Roy Smith (ATP 549).. Il défiera au premier tour le Canadien Vasek Pospisil, 31 ans et 139e mondial, 3e tête de série à Turin. (Belga)