Révolution dans le football belge: des équipes de jeunes vont jouer avec les pros

La D1B va changer de format la saison prochaine, a indiqué la Pro League mardi. Elle comptera douze équipes: les huit équipes actuelles, auxquelles viennent s'ajouter quatre équipes espoirs de clubs de D1A.

Quatre autres équipes U23 de clubs de D1 obtiendront une place en première nationale, tandis que six équipes espoirs de D1A seront réparties en deuxième nationale (4 dans la série flamande, 2 dans la série francophone).

En outre, à l'issue de la compétition régulière de 22 journées, des playoffs seront organisés afin de déterminer le club promu et le club relégué. Les douze équipes de D1B seront réparties en deux poules de six clubs chacune : les Promotion Play-offs et les Relegation Play-offs.

Les points de la compétition régulière seront maintenus. L'équipe en tête des Promotion Play-offs après les dix journées de championnat sera sacrée championne de D1B et sera promue directement en Jupiler Pro League. Le dernier des Relegation Play-offs descendra en Nationale 1.