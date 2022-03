Apeldoorn accueillera l'Euro de cyclisme sur piste à quelques mois des JO

(Belga) L'Union européenne de cyclisme (UEC) a annoncé mardi que la ville néerlandaise d'Apeldoorn accueillera, du 14 au 18 février 2024, les Championnats d'Europe de cyclisme sur piste.

L'UEC a confirmé les dates du rendez-vous continental lors de la réunion extraordinaire de son comité directeur lundi. Près de 250 coureurs, issus de 30 pays, devraient se disputer les 22 titres mis en jeu, onze chez les messieurs et autant chez les dames. La piste de l'Omnisport d'Apeldoorn a déjà été le théâtre des Mondiaux en 2018 ainsi que de trois éditions de l'Euro (2011, 2013 et 2019). "L'Euro a toujours représenté l'un de nos événements les plus importants et attractifs et ils le seront encore plus en février 2024, compte tenu de la proximité des Jeux Olympiques de Paris qui débuteront cinq mois plus tard", a assuré Enrico Della Casa, président de l'UEC. En 2021, la Belgique avait décroché trois médailles d'argent à Granges, en Suisse, grâce à Kenny De Ketele et Lindsay De Vylder (américaine), Fabio Van den Bossche (omnium) et Shari Bossuyt (course aux points). L'Euro 2022 se tiendra à Munich du 11 au 16 août alors que l'édition 2023 reviendra à Granges. Les dates doivent encore être précisées. (Belga)