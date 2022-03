Thomas Tuchel demande aux journalistes d'arrêter de lui poser des questions sur la guerre (vidéo)

Très concerné par l'actualité en Ukraine à cause de son propriétaire, le club de Chelsea est actuellement sous le feu des projecteurs. Roman Abramovitch, le milliardaire russe propriétaire du club londonien, est très proche de Vladimir Poutine. A tel point que "the billionaire from nowhere" a participé aux négociations entre les délégations russes et ukrainiennes.

S'il a indiqué il y a quelques jours qu'il déléguait momentanément la gestion de Chelsea à des personnes de confiance, le club londonien reste tremblant. A l'image de l'entraineur Thomas Tuchel en conférence de presse, qui a laissé éclater ses nerfs.

Alors qu'un journaliste lui posait une question en rapport avec la situation ukrainienne, l'Allemand l'a interrompu : "Ecoutez, écoutez, je ne suis pas un politicien. Vous devez arrêter, honnêtement [de poser des questions là dessus]. Je me sens mal de répéter ça parce que je n'ai aucune expérience de la guerre. Même si vous en parlez je me sens mal parce que je suis vraiment privilégié. Je vis ici en paix et je fais le mieux que je peux mais vous devez arrêter de me poser cette question. Je n'ai pas de réponse pour vous", déclare le coach visiblement excédé.