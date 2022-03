Tennis: les Russes restent admis dans les tournois de l'ATP et de la WTA

Les Russes et les Bélarusses pourront continuer de s'aligner dans les tournois organisés par l'ATP et la WTA, y compris ceux du Grand Chelem, ont annoncé ces organisations dans un communiqué conjoint.

"Toutefois, jusqu'à nouvel ordre, ils ne participeront pas sous le drapeau de la Russie et du Bélarus", poursuit le communiqué. Les deux pays ont en revanche été exclus des compétitions par sélections chez les hommes et chez les femmes, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup.