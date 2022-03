Max Verstappen serait sur le point de signer le plus gros contrat de l'histoire de la Formule 1

Il ne reste que 18 jours à patienter pour les fans de Formule 1 avant le premier Grand Prix de 2022, à Bahreïn, qui va lancer cette saison historique.

Elle le sera à plusieurs aspects. Tout d'abord avec les nouvelles voitures et la réglementation qui impose aux écuries d'utiliser certaines pièces standards afin de les mettre davantage sur un pied d'égalité.

Ensuite, la saison 2022 verra se dérouler 23 Grand Prix, un record. Ou plutôt, il aurait dû y avoir 23 courses au programme, mais la suspension du GP de Sotchi, en Russie, rabaisse le total à 22, ce qui égale tout de même le record établi l'année dernière.

Et enfin parce que Max Verstappen est sur le point de décrocher le plus gros contrat de l'histoire de ce sport. Selon les informations du média néerlandais De Telegraaf, Red Bull serait sur le point de faire prolonger son pilote de 24 ans, récent champion du monde, contre un salaire astronomique de 50 millions d'euros annuels. Ce contrat ferait de Verstappen le pilote le mieux payé de la grille. Il dépasserait ainsi Lewis Hamilton qui touche entre 45 et 46 millions d'euros chez Mercedes.

Interrogée par De Telegraaf sur cette information, l'écurie Red Bull n'a pas souhaité en dire davantage. Mais le quotidien néerlandais précise dans son édition de mercredi que la signature de ce contrat pourrait être officialisée en fin de semaine.

L'objectif de l'écurie autrichienne est de mettre ainsi le pilote néerlandais hors de portée de Mercedes, où Lewis Hamilton, 37 ans, est sous contrat jusqu'au terme de la saison 2023.

"Mon équipe sait que je l'aime et j'espère que nous pourrons rester ensemble 10 à 15 ans. J'espère qu'ils me laisseront faire", avait lâché Max Verstappen juste après l'obtention de son premier titre mondial à Abu Dhabi en décembre dernier.