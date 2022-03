"Quand on regarde les deux matchs, il n'y a pas photo": Julien De Sart ravi de la qualification en finale de la Coupe

La Gantoise se déplaçait mercredi soir au Jan Breydel Stadion pour défier le FC Bruges en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. Les Buffalos se sont imposés largement 0-3 et décrochent ainsi leur ticket pour la finale.

Julien De Sart était très satisfait de la victoire 0-3 de son équipe sur le terrain du rival FC Bruges en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. Le Gantois a vanté l'excellente prestation des siens.

"Forcément, quand on gagne 0-3 à Bruges, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est exceptionnel", se réjouit le joueur au micro de Renaud Terreur. "En plus quand on voit les deux matchs, il n'y a pas photo. Le premier match on est battu 0-1 mais ça doit être 3-0, je rate un penalty donc j'avais à cœur de sortir un gros match comme toute l'équipe l'a fait. Quand on joue comme ça, on peut faire mal à pas mal d'équipes."

"C'était un gros duel au milieu de terrain mais on a fait vite 0-1, on a très bien géré et ça aurait pu être 0-3 à la mi-temps si Laulau [Depoitre] ne l'a met pas sur le poteau. C'était une super performance en général de toute l'équipe."