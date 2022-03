ITF Joué-les-Tours: Yanina Wickmayer battue au 2e tour en simple

(Belga) Yanina Wickmayer a été battue au 2e tour au tournoi de tennis ITF de Joué-lès-Tours, une épreuve sur surface dure dotée de 25.000 dollars, jeudi en France. La Belge de 32 ans s'est inclinée sur un double 6-4 devant la Britannique Jodie Anna Burrage (N.3), 22 ans, 209e mondiale.

Wickmayer est revenue à la compétition et débute par des tournois de catégorie ITF avec des invitations. Depuis son retour après sa maternité, Yanina Wickmayer a joué deux tournois à Porto (un 15.000 et un 25.000 dollars) cette année avec une élimination au premier tour à chaque fois. A Joué-lès-Tours, Yanina Wickmayer est aussi inscrite en double où elle fait la paire avec l'Allemande Mona Barthel. Le duo défiera plus tard dans la journée de jeudi la Roumaine Gabriela Lee et la Croate Tereza Mrdeza, têtes de série N.4, pour une place en finale. Magali Kempen (WTA 439), 24 ans, est aussi engagée dans le tournoi français en Indre-et-Loire. Après une victoire au premier tour contre la Luxembourgeoise Mandy Minella (N.8/WTA 243), 36 ans, Kempen doit affronter la Lituanienne Justina Mikulskyte (WTA 288), 26 ans, - sa partenaire en double -, pour une place en quarts de finale. (Belga)