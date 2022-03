Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine demande le report de son match de barrage pour la Coupe du monde en Ecosse

(Belga) L'Ukraine a demandé le report de son match de barrage, qualificatif pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, a confirmé la FIFA, la fédération internationale de football, jeudi, qui assure "essayer de trouver avec l'UEFA (l'Union européenne de football) une solution appropriée."

L'Ukraine doit affronter l'Ecosse le 24 mars à Hampden Park, mais tout le sport est à l'arrêt en Ukraine après l'invasion de la Russie. Le vainqueur du match entre Ukrainiens et Ecossais jouera sa place ensuite, cinq jours plus tard, pour le Mondial contre le gagnant d'un autre duel, entre le pays de Galles et l'Autriche. Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde est prévu le 1er avril. Le tournoi doit commencer le 21 novembre au Qatar. (Belga)