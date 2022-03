Coupe de Belgique - Anderlecht va disputer sa 14e finale de Coupe de Belgique, la première depuis 2015

(Belga) Anderlecht va disputer sa 14e finale de Coupe de Belgique après sa victoire 3-1 contre Eupen jeudi lors du match retour des demi-finales.

Neuf fois vainqueur de la compétition, Anderlecht n'a plus joué la finale depuis 2015 et une défaite 2-1 contre le Club de Bruges. À l'époque, Lior Refaelov, qui porte aujourd'hui le maillot bruxellois, avait été le bourreau des Anderlechtois dans le temps additionnel. Les Bruxellois n'ont plus soulevé la Coupe de Belgique depuis 2008 et un succès 3-2 contre La Gantoise, leur adversaire en finale cette saison. Le RSCA avait alors mis fin à 14 ans de disette et sa victoire 2-0 contre le Club de Bruges en 1994. Anderlecht a également remporté la Coupe en 1965, 1972, 1973, 1975, 1976, 1988 et 1989. La finale aura lieu le samedi 16, le dimanche 17 ou le lundi 18 avril. La date définitive sera connue après consultation entre les clubs qualifiés et les détenteurs des droits TV. (Belga)