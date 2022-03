La légende du Real Madrid Roberto Carlos va jouer un match avec... l'équipe d'un café anglais

L'ex-star du Real Madrid et de la Seleçao brésilienne Roberto Carlos va goûter pour la première fois à 48 ans aux joies du football anglais, en s'alignant pour une rencontre... avec l'équipe d'un pub anglais de Shrewsbury, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

L'ancien arrière gauche à la frappe de balle légendaire jouera pour l'équipe du Bull in the Barne, qui évolue dans la Shrewsbury and District Sunday League, un championnat amateur anglais, pour une rencontre amicale organisée vendredi face aux Harlescott Rangers.

A l'origine de ce "transfert" improbable, une tombola baptisée "Dream Transfer" (Transfert de rêve) organisée sur eBay et remportée en janvier par le Bull in the Barne United, dont les fonds récoltés bénéficieront à l'association Football Beyond Borders, qui aide les jeunes défavorisés.

"Je suis excité de jouer pour Bull in the Barne à Shrewbury", a salué dans un communiqué Roberto Carlos, rappelant qu'il avait failli signer à Birmingham City dans les années 90, même s'il n'a finalement jamais évolué en Angleterre au cours de sa carrière.

"J'ai appris que l'équipe avait perdu un certain nombre de joueurs cette saison, alors j'espère que mon entraînement sera suffisant pour les aider à améliorer leur jeu et amener ce que les supporters de Bull in the Barne veulent voir", a poursuivi l'ancien latéral gauche en janvier lors de l'annonce du résultat du tirage au sort. Il avait ensuite pris la pose avec le maillot de son éphémère nouvelle équipe sur Twitter.

"Ca m'a coupé le souffle quand j'ai su que Bull in the Barne avait gagné le 'Dream Transfe' et que (Roberto Carlos) allait jouer à nos côtés à Shrewsbury", a raconté le manager et gardien de l'équipe Ed Speller.

Le champion du monde 2002 a déjà fait une brève apparition après sa retraite sportive en Inde avec le club du Delhi Dynamos en 2015.