Croky Cup: la finale entre Gand et Anderlecht aura lieu le lundi 18 avril

La finale de la Coupe de Belgique opposera La Gantoise à Anderlecht. La dénomination du match nommera les Gantois d'abord, ce sera donc Gand-Anderlecht.

La rencontre aura lieu le lundi de Pâques, le 18 avril à 15h au Stade Roi Baudouin, ont annoncé l'Union belge de football et la Pro League.

La rencontre sera à suivre sur les médias de RTL.

Mercredi, La Gantoise avait décroché son billet pour la finale en s'imposant 0-3 lors du match retour au Club de Bruges après sa défaite 0-1 au match aller.

Jeudi, les Gantois ont été imités par Anderlecht qui s'est imposé 3-1 face à Eupen après le 2-2 du match aller.

Anderlecht et La Gantoise s'étaient déjà affrontés en finale de la Coupe de Belgique en 2008, date du dernier succès des Bruxellois dans la compétition (3-2). Les Buffalos n'ont eux plus soulevé la Coupe de Belgique depuis 2010 et leur victoire 3-0 face au Cercle de Bruges.

Lors du tirage au sort effectué vendredi, La Gantoise sera considérée comme l'équipe évoluant "à domicile".