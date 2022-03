Guerre en Ukraine: le patron du Shakhtar Donetsk annonce la mort d'un entraîneur des jeunes

Via un post sur Facebook, le PDG du Shakhtar Donetsk, Serhiy Palkin, a annoncé le décès d’un entraîneur des jeunes du club. Le dirigeant a également poussé un coup de gueule contre le silence des sportifs russes sur la situation en Ukraine.

Le dirigeant n’a pas dévoilé le nom du défunt, mais la cause de sa mort est connue: "Un de nos employés a été tué hier. Le coach des enfants. Il a été tué par un fragment d’obus russe."

Ce mardi, la Fifpro avait aussi annoncé les décès de deux footballeurs ukrainiens. Vitalii Sapylo est mort au combat, tandis que Dmytro Martynenko a été tué par des bombardements ennemis chez lui avec sa maman.

Palkin a également poussé un coup de gueule face au silence des footballeurs russes sur le conflit actuel. Comme le joueur de West Ham, Yarmolenko, le président du Shakhtar a reproché aux footballeurs russes leur silence face à la situation et a dénoncé les actes de guerre en désignant la Russie comme "une nation de terroriste". "La Russie, issue d’une nation qui a fait d’énormes efforts pour vaincre le nazisme, se transforme en une nation de terroristes, une nation de lâches silencieux". "Le monde entier vous regarde aujourd'hui. Et le monde s'attend à ce que vous agissiez pour arrêter la folie. Mais vous avez peur", assène encore Serhiy Palkin.

"Dans le sport, la peur est un sentiment qui réduit la probabilité de victoire à zéro. Votre peur d'aller contre la guerre en Ukraine est des villes détruite, votre peur est des milliers et des milliers de morts parmi les civils, votre peur est mort d'enfants et des destins mutilés de millions [de personnes]. Votre peur d'aller contre le régime sanglant est votre plus grande défaite."

"Bien que vous n'ayez pas donné l'ordre d'exterminer les Ukrainiens, votre silence est une aide au meurtre et à la destruction massive", condamne encore le patron du club d'une située en plein cœur des combats.