Tineke den Dulk et Ward Pétré complètent l'équipe belge de shorttrack pour les Mondiaux

(Belga) Tineke den Dulk et Ward Pétré complètent l'équipe belge de shorttrack qui participera aux championnats du monde, début avril à Montréal. Le reste de l'équipe sera composé des olympiens Hanne et Stijn Desmet.

Tineke den Dulk était certaine de sa sélection après qu'Alexandra Danneel a décidé de ne pas particper aux séries de sélection pour la 2e place. Pétré avait quant à lui perdu la course de sélection face à Adriaan Dewagtere, mais ce dernier a dû céder sa place, car il entame un entraînement de trois mois à l'armée belge. Rino Vanhooren n'avait pas pu participer aux sélections pour cause de maladie. La fédération internationale de patinage (ISU) a confirmé jeudi que la compétition aurait lieu du 8 au 10 avril, soit trois semaines plus tard que prévu. Ce délai a été justifié par les récents développements de la pandémie ainsi que par la guerre en Ukraine. (Belga)