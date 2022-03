CSI5-jumping Doha - Jérôme Guéry et Gregory Wathelet accrochent le top 10 à Doha

(Belga) Jérôme Guéry et Gregory Wathelet, médaillés de bronze aux derniers Jeux Olympiques d'été avec l'équipe belge de jumping, ont terminé dans le top 10 du concours principal de la journée de vendredi, dans la capitale qatarie de Doha. La victoire est allée à l'ancien champion d'Europe suisse Martin Fuchs et Conner Jei.

Jérôme Guéry avec son warmblood belge de 9 ans Napoli van het Nederassenthof, et Gregory Wathelet avec son SBS de 11 ans Faut-Il des 7 Vallons ont concouru à Doha avec 7 combinaisons dans le barrage à 9. Martin Fuchs et Conner Jei ont réalisé le chrono le plus rapide (34.74) et ont remporté la manche. Jérôme Guéry/Napoli van het Nederassenthof ont commis une faute et ont terminé avec 4 points de pénalité en 38.05, à la 7e place. Gregory Wathelet et Faut-Il des 7 Vallons ont reçu 8 points de pénalité en barrage, ils ont donc dû se contenter de la 9e place. Samedi midi, le premier tour final de la Global Champions League et la première manche du Global Champions Tour de 2022 sont au programme. (Belga)