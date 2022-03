Coupe Davis - Zizou Bergs battu, la Finlande revient à 1-1 face à la Belgique

(Belga) La Belgique et la Finlande sont à égalité 1-1 en barrage pour la Coupe Davis, après que Zizou Bergs (ATP 163) s'est incliné 6-3, 7-5 en 1h39 face au N.1 finlandais, Emil Ruusuvuori (ATP 71) dans le 2e match vendredi soir à Espoo.

David Goffin (ATP 68) avait auparavant offert le premier point à la Belgique en battant en trois sets 7-5, 3-6, 6-3 et 2h06 de jeu Otto Virtanen (ATP 405) dans le match d'ouverture. Samedi, la journée commencera à 13h heure belge avec le double. Prévu pour jouer aux côtés de son partenaire habituel Sander Gillé (ATP 31 en double), Joran Vliegen (ATP 38 en double) a été placé en isolement après avoir été testé positif au coronavirus et doit rester en quarantaine jusque mercredi. Kimmer Coppejans (ATP 214) est aussi du voyage en Finlande comme réserviste. Le double sera suivi par les matchs entre les deux N.1, Ruusuvuori et Goffin et puis au duel Virtanen/Bergs. Le vainqueur de ce duel, joué en cinq matches de deux sets gagnants sur surface dure en salle, se qualifie pour la phase finale désormais jouée avec seize pays, avec la phase de groupes en septembre et la partie finale en novembre. La Croatie, finaliste de l'édition 2021, la Grande-Bretagne et la Serbie, invitées, sont déjà qualifiées. Tenante du titre, la Russie a été suspendue "jusqu'à nouvel ordre" mardi par la fédération internationale de tennis (ITF) en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. La Belgique avait retrouvé le groupe mondial grâce à sa victoire 2-3 face à la Bolivie le 20 septembre dernier à Asuncion (Paraguay). (Belga)