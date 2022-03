Coupe Davis - "Déçu du résulat", Zizou Bergs a tiré des enseignements de son 2e match de Coupe Davis

(Belga) Zizou Bergs (ATP 163) n'a pu empêcher Emil Ruusuvuori (ATP 71) de ramener la Finlande à une victoire partout face à la Belgique en barrage pour la Coupe Davis. Le N.2 belge s'est incliné 6-3, 7-5 en 1h39 face au N.1 finlandais, vendredi soir à Espoo. David Goffin (ATP 68) avait auparavant offert le premier point à la Belgique en battant en trois sets 7-5, 3-6, 6-3 et 2h06 de jeu Otto Virtanen (ATP 405) dans le match d'ouverture.

"Je suis bien sûr déçu du résultat", a déclaré Zizou Bergs après la rencontre. "Je voulais plus, j'étais venu pour plus, j'étais excité. J'étais confiant quant à mes chances de victoire et je perds en deux sets. Je suis déçu du résultat mais je suis quand même content de mon niveau et de mon état d'esprit. J'aurais pu faire plus mais ça a été un match correct. Il fut aussi dire qu'Emil était meilleur que moi". Zizou Bergs a joué vendredi son deuxième match de Coupe Davis. Le premier avait eu lieu dans un tout autre contexte, en septembre dernier à Asuncion, au Paraguay. C'est là que la rencontre du Groupe mondial I entre la Belgique et la Bolivie avait été délocalisée en raison de la situation sanitaire dans l'Etat andin. Pour ses débuts en Coupe Davis, Zizou Bergs s'était incliné en trois sets face à Murkel Dellien. Vendredi, c'est devant un public, et notamment plusieurus supporters belges qui ont donné de la voix, que Bergs a évolué. "C'était fort différent au Paraguay. J'avais l'impression que c'était ma première fois aujourd'hui", dit le N.2 belge. "Ici, c'est la vraie Coupe Davis. J'apprends de cette expérience et je suis sûr que ça va m'aider à m'améliorer. Je reviendrai plus fort".