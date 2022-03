Pas de match diffusé en Chine ce week-end à cause des marques de soutien à l'Ukraine

(Belga) Les détenteurs chinois des droits de la Premier League ne diffuseront pas le championnat d'Angleterre ce week-end, plusieurs témoignages de soutien à l'Ukraine étant prévus par les clubs anglais et leurs joueurs.

Pékin est très mesuré dans ses réactions à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, refusant depuis le début de condamner les actions de Moscou. Les deux présidents, Xi Jinping et Vladimir Poutine avaient déclaré le mois dernier à Pékin que leur amitié était "sans limites". Ce week-end en Angleterre, plusieurs capitaines de clubs de Premier League ont prévu de porter des brassards aux couleurs de l'Ukraine et d'observer une minute de silence, par solidarité avec le peuple ukrainien, avant le coup d'envoi, selon le quotidien britannique The Guardian. Ces témoignages de soutien apparaîtront dans le signal international envoyé aux télés étrangères et deux détenteurs de droits, en Chine, ont annulé leurs diffusions de matches ce week-end, les plate-formes iQiyi Sports et Migu, suscitant quelques réactions déçues sur les réseaux sociaux. La Premier League a mis fin en 2020 à un contrat très lucratif de diffusion avec le service de streaming PPTV en Chine, suite à un défaut de paiement de 193 millions d'euros provoqué par la pandémie de coronavirus. En 2019, la chaîne d'État CCTV avait effacé un match entre Arsenal et Manchester City de son programme suite au soutien du milieu de terrain d'Arsenal, Mesut Özil, à la minorité Ouïghour musulmane dans la province du Xinjiang.